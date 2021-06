Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica apresenta demissão

O dirigente sublinha a "falta de apoio dos corpos sociais", dias após ter validado o pedido para uma Assembleia-Geral extraordinária (3 de julho).

Rui Pereira, presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica, apresentou, este sábado, a demissão do cargo. Contactado por O JOGO, remeteu os esclarecimentos para a carta entregue ao presidente do Conselho Fiscal.

Nessa carta, o dirigente sublinha a "falta de apoio dos corpos sociais", dias após ter validado o pedido para uma Assembleia-Geral extraordinária (3 de julho).

Leia, na íntegra, o pedido de demissão

"Nos termos do nº 1 do artigo 45º dos Estatutos do Sport Lisboa e Benfica, venho apresentar a renúncia ao cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, solicitando que se proceda à minha substituição imediata, ao abrigo do nº 2 do mesmo artigo.

Faço-o por entender que o artigo 55º, números 3 e 4, me impõe o dever de convocar a reunião extraordinária da Assembleia Geral requerida por um conjunto de 334 sócios, que cumprem as disposições estatutárias previstas para o efeito e representam 11 060 votos.

No exercício do honroso cargo que ocupei desde o dia 29 de outubro de 2020, sempre assumi ser meu dever defender o superior interesse do Benfica e os direitos dos associados, cumprir os estatutos, garantir a solidariedade dos corpos sociais e respeitar a palavra dada.

Por verificar que não conto com o necessário apoio dos corpos sociais, e em particular do Presidente e da Direção, para a convocação da reunião extraordinária da Assembleia Geral, concluo que deixei de reunir essas condições, que considero cumulativas e imprescindíveis"

