Presidente da MAG do Benfica: "Sistema está controlado e vai ser eficaz"

António Pires de Andrade, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, em declarações ao canal do clube esta quinta-feira. Eleições marcadas para 9 de outubro.

Últimas eleições com 38 mil associados: "Este ano há uma alteração e novidades, com um regulamento aprovado pela Direção, com o apoio e concordância de vários sócios, nomeadamente da lista B, que colaborou com muito empenho neste regulamento. Depois de amanhã, quem quiser pagar quotas poderá fazê-lo, mas não poderá votar. Os cadernos estão encerrados às 18h de amanhã. Nas últimas eleições podia votar quem tivesse quotas pagas no próprio dia. Reconhecemos que no ano passado muitos sócios cumpriram essa obrigação para poder votar. As receitas do Benfica nesse dia foram volumosas."

Método e locais de voto: "O método de votação é igual, presencial com horário das 8h às 22h. Horário é o mesmo para quem votar de forma eletrónica, que se aplica aos sócios dos Açores, Madeira, Europa e resto do mundo. Esses votarão via internet e já foi enviada carta com o pin correspondente. Temos mais gente no call center para qualquer dificuldade que tenham. O sistema está perfeitamente controlado e vai ser eficaz. Ainda esta manhã tivemos reuniões com representantes das listas a quem explicámos o sistema de votação e foi muito bem aceite por todos. Os esclarecimentos foram muito úteis."

Filas: "Quem estiver na fila para votar poderá votar. Não aceitaremos mais pessoas na fila a partir das 22h00."

Cuidados tendo em conta a pandemia: "As condições serão tidas em atenção. Certificado digital? Não. Basta apresentar cartão de sócio e de identificação civil, BI, carta de condução, passaporte."

Sinais positivos: "Acredito que a participação vai ser com certa dimensão. Gostaria que fossem ultrapassados os 38 mil que votaram há um ano. Acredito que irá haver uma participação significativa. Vou lutar, como presidente da Mesa da Assembleia Geral, para que tudo corra bem em todos os locais da votação."