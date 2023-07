Preparação do Benfica para 2023/24 começa esta quarta-feira

Plantel encarnado volta esta quarta-feira ao Seixal para iniciar os trabalhos de pré-época. No primeiro dia, vão ser feitos os exames médicos e físicos. Kokçu já está em Lisboa e é esperado no Benfica Campus

Os campeões nacionais regressam esta quarta-feira ao trabalho, no Seixal, no primeiro dia de preparação para o ataque à revalidação do título. Neste início de pré-época, os jogadores vão ser submetidos aos habituais testes médicos e físicos.

Com um plantel ainda por fechar, Roger Schmidt volta aos comandos do plantel dos encarnados com nomes novos para apresentar. Kokçu vai esta quarta-feira reencontrar-se com o técnico alemão depois de o ter defrontado quando os dois estavam nos Países Baixos. A sua contratação, a mais cara do futebol português chegando ao Benfica por 25 milhões de euros, mais cinco por objetivos, foi um pedido específico de Schmidt. Os valores e a vontade do técnico encarnado em contar com este reforço, aumentam as expectativas em relação ao papel que Kokçu pode vir a ter no plantel. O jogador de 22 anos vai também reencontrar Aursnes, com quem partilhou o meio-campo do Feyenoord em 2021/22.

Mas há mais reencontros que podem acontecer esta quarta-feira no Benfica Campus. Di María é esperado a qualquer momento. O extremo argentino tem autorização para se apresentar ao serviço do Benfica apenas a tempo de viajar com a equipa para o estágio em Inglaterra, que começa no dia 9, mas pode acontecer antes. A oficialização do jogador deve também suceder nas próximas horas.

Por preencher está ainda a lacuna deixada no plantel encarnado com a saída de Grimaldo. O lateral esquerdo, que agora é do Bayer Leverkusen, deixou o clube com números que tornam a busca por um substituto à altura mais complicada. Kerkez, o mais apontado nas últimas semanas, deverá ter caído de vez, com o húngaro mais próximo da Lazio. Jurasek, do Slavia de Praga, é um dos nomes referenciados.

Para a pré-época, os encarnados têm, para já, cinco jogos marcados entre Inglaterra, Suíça, Países Baixos e também no Sul do país, no Torneio do Algarve. Sendo que a data e adversário da Eusébio Cup estão ainda por definir, jogo que deve acontecer no Estádio da Luz.