Pré-temporada do Benfica: confira as datas e os jogos

Benfica anunciou as datas e os jogos da pré-temporada

O Benfica revelou esta quinta-feira a pré-época terá início a 27 de junho, data em que o plantel se apresentará no no Benfica Campus, no Seixal. Depois de seguirá para um estágio em Inglaterra, em Saint George Park, de 8 a 14 de julho.

O Benfica marcará ainda presença no Troféu do Algarve para jogos com o Nice e o Fulham, a 15 e 17 de julho, respetivamente.

A pré-época do Benfica inclui mais dois jogos. O primeiro, na Suíça, em Genebra, com o Athletic de Bilbau, a 22 de julho. A apresentação terá lugar no dia 26 de julho, no Estádio da Luz, diante do Newcastle para a disputa da Eusébio Cup.