Pré-época do Benfica entre Seixal e Algarve e com um jovem avançado no arranque

Henrique Araújo estará no início dos trabalhos do planter senior do Benfica

As águias apresentam-se sexta-feira para arrancar a preparação de 2021/22, que será cumprida exclusivamente em Portugal.

Os jogadores do Benfica que estão disponíveis nesta fase apresentam-se para exames médicos e testes físicos na próxima sexta-feira. Este será o pontapé de saída da pré-época encarnada, que, devido à pandemia, será cumprida exclusivamente em território nacional.

Os treinos serão no Seixal mas as águias já sabem que dia 16 de julho terão um particular com o Gent, a disputar no Algarve, podendo ainda aproveitar a viagem para um segundo teste dois ou três dias depois. A possibilidade está a ser planificada pela estrutura do futebol profissional encarnada, que negoceia mais jogos de preparação tendo o Estádio da Luz como palco, faltando anunciar datas concretas e adversários.

Com o primeiro jogo oficial, para a terceira pré-eliminatória da Champions, a 3 ou 4 de agosto, Jesus quer ter os atletas já com ritmo competitivo.

Henrique Araújo no arranque

O avançado Henrique Araújo, que na época passada jogou pela equipa B e pelos sub-23 das águias, vai apresentar-se para cumprir pelo menos a fase inicial da pré-época do Benfica. Com 19 anos, o atacante apontou 19 golos em 36 partidas entre as duas formações e poderá ter aqui uma oportunidade para mostrar-se a Jorge Jesus e, quem sabe, somar pontos para integrar em pleno o plantel principal. Além de Henrique Araújo, também o médio Paulo Bernardo vai apresentar-se sexta-feira. Os centrais Tomás Araújo e Morato estarão, também, entre os chamados.