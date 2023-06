Pré-época: Benfica deve jogar com o Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Ao que O JOGO apurou a participação do Al Nassr ainda está a ser ultimada, mas ao que tudo indica o jogo com os encarnados deve acontecer no dia 20 de julho

A participação do Benfica no Torneio do Algarve pode significar um encontro entre os encarnados e o Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo.

Na segunda-feira, recorde-se, o presidente do Celta de Vigo, Carlos Mouriño, deu como certa a participação do clube saudita em conjunto com os espanhóis no Tornio do Algarve. O Benfica também já tinha confirmado a presença nesta competição de pré-época.

Ao que O JOGO apurou a participação do Al Nassr ainda está a ser ultimada, mas ao que tudo indica o jogo com os encarnados deve acontecer no dia 20 de julho. Certo está o jogo das águias com o Celta de Vigo no dia 21.