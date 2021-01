Pouco utilizado no Benfica, Chiquinho tem dois pretendentes em Itália

Torino volta à carga para possível empréstimo. Nápoles pensa no médio caso a primeira opção não seja alcançável

Chiquinho é um dos jogadores que deverá sair do Benfica em janeiro, até porque como O JOGO revelou tem uma oferta do Al-Ain, de cedência com compra obrigatória por 7M€, ainda que para isso seja necessário convencer o jogador, focado em continuar na Europa.

Agora, o criativo está a ser associado com insistência a clubes italianos. Hoje, o portal "Zazoom.it" coloca o português na rota do Nápoles, que o observou em setembro, caso a equipa de Gattuso não consiga assinar com Schouten, que se tem destacado no Bolonha. Chiquinho é visto como uma solução de menor custo, até por saber da vontade do jogador para ter mais oportunidades de jogar, e cujos relatórios das épocas anteriores jogam a favor para um possível negócio.

Noutro sentido, de acordo com o "Corriere Granata", também o Torino pensa no jogador do Benfica, estando a proceder a contactos para o efeito. A ideia do clube de Turim passa por conseguir um empréstimo do médio, que até aqui tem 251 minutos nos oito jogos realizados e que não tem encontrado o espaço nem no miolo nem como segundo avançado, posição para a qual foi pensado por Bruno Lage em 2019/20.