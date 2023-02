Pouco utilizado, Ferro pode deixar o Vitesse e ser emprestado a outro clube

Defesa-central foi emprestado pelo Benfica ao Vitesse, mas não está a ter muitos minutos. Poderá regressar à Croácia.

Pouco utilizado no empréstimo aos neerlandeses do Vitesse, o central Ferro poderá prosseguir a sua carreira nos croatas do Hajduk Split, que representou na temporada passada por cedência das águias.

Com apenas dez presenças, o defesa de 25 deixou de jogar em novembro, daí a decisão de sair para outro clube onde possa ser mais aproveitado.

Na época passada, chegou ao Hajkuk em fevereiro e fez 14 jogos, justificando o interesse para um negócio que pode ser efetivado em definitivo. O mercado na Croácia fecha na quarta-feira.