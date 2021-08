"Postura defensiva do Benfica? É um jogo de futebol, não é patinagem artística"

Treinador do Benfica em declarações exclusivas à SBT Sports, depois do empate 0-0 com o PSV, em Eindhoven, e consequente apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões

Jorge Jesus, em declarações exclusivas à SBT Sports, depois do empate 0-0 com o PSV, em Eindhoven, e consequente apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, falou sobre a postura defensiva que o Benfica apresentou - muito por culpa da expulsão de Lucas Veríssimo, logo aos 32 minutos da partida -, bem como a possibilidade de o Benfica poder discutir o jogo com qualquer adversário.

"É um jogo de futebol, não é patinagem artística. Na patinagem tens uma nota. No futebol conquistas objetivos. Queria que o Benfica tivesse nota artística em todos os momentos do jogo? Em vários momentos não vamos conseguir, como foi hoje [terça-feira, no empate com o PSV]. Mas não podemos tirar valor à qualidade que o Benfica mostrou. Defendemos bem e isso foi determinante", começou por afirmar o técnico das águias.

"Estamos a criar uma equipa forte que pode discutir com qualquer adversário", continuou, sendo depois mais cauteloso quando questionado sobre até onde pode chegar o emblema encarnado na Champions: Onde pode chegar? Não sei".