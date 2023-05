Possível título do Benfica: várias ruas de Lisboa fechadas ao trânsito a partir das 17h00

Várias ruas vão estar encerradas ao trânsito junto ao Marquês de Pombal, em Lisboa, entre as 17h00 de hoje e as 05h00 de domingo, devido ao jogo do Benfica no campeonato nacional, anunciou a autarquia.

"Na eventualidade de se realizarem hoje festejos do Sport Lisboa e Benfica (SLB) no Marquês de Pombal", estão previstos vários "cortes de trânsito permanentes naquela praça e arruamentos envolventes", como é o caso dos túneis de Entrecampos e Campo Pequeno, no sentido Campo Grande - Saldanha, indica a Câmara Municipal de Lisboa (CML), em comunicado.

O acesso da Rotunda de Entrecampos à Avenida da República também vai estar vedado, bem como as vias centrais e laterais dessa avenida, e todas as outras artérias que para ali confluem, terão condicionamentos.

Segundo a CML, na Avenida Duque d"Ávila, o sentido da circulação entre a Avenida da República e a Avenida 5 de Outubro vai ser alterado "para permitir a saída de veículos da zona de estacionamento de propriedade privada na Avenida da República".

O trânsito vai ainda ser impedido de circundar a Praça Duque de Saldanha, de circular nas vias centrais e de aceder à Avenida Fontes Pereira de Melo, artéria onde também vai ser proibida a circulação de trânsito e impedidos os atravessamentos.

Vão estar igualmente fechadas a Avenida Duque de Loulé (entre o cruzamento com a Rua Luciano Cordeiro e a Praça do Marquês de Pombal), a Avenida António Augusto de Aguiar (entre a Rua Marquês da Fronteira e a Avenida Duque de Loulé), a Avenida Sidónio Pais, a Alameda Edgar Cardoso, o Túnel da Rua Marquês de Subserra, a Rua Alexandre Herculano, a Rua Braancamp e a Rua do Conde de Redondo.

Todas as artérias confluentes a estas avenidas e ruas vão sofrer constrangimentos, alerta a autarquia.

A Rua Joaquim António de Aguiar vai estar encerrada entre a Rua da Artilharia 1 e a Praça do Marquês de Pombal, e o túnel do Marquês estará totalmente fechado à circulação viária nos dois sentidos.

Na Praça do Marquês de Pombal será interdita a circulação de trânsito em ambos os sentidos e a Avenida da Liberdade estará fechada, sendo permitidos apenas atravessamentos entre a Rua das Pretas e a Praça da Alegria e entre o Largo da Anunciada e a Travessa da Glória.

Na sexta-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) avisou que também as estações do metro do Marquês de Pombal, Parque e Picoas, serão encerradas a partir das 16:30 de hoje.

As celebrações de uma possível vitória do Benfica obrigaram também à antecipação do encerramento da Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, das 23:00 para as 17:00, por razões de segurança, o que obrigou os livreiros a cancelar ou reagendar dezenas de eventos e lançamentos previstos para hoje.

O último jogo do Benfica no campeonato, contra o Santa Clara, está marcado para as 18:00, no Estádio da Luz.

Benfica e FC Porto entram para a ronda decisiva da 89.ª edição da I Liga separados por apenas dois pontos, esperando os dragões um volte-face milagroso para arrebatarem o título.

As águias conquistarão o 38.º título da sua história se vencerem em casa o já despromovido Santa Clara, mas um empate também pode servir, desde que, à mesma hora, os "azuis e brancos" não derrotem o Vitória de Guimarães e superem os 11 golos de diferença favoráveis ao Benfica na contagem entre tentos marcados e sofridos.

O clube da Luz também festejará em caso de derrota, desde que o FC Porto não triunfe frente ao Vitória de Guimarães.

A PSP já fez saber que, "na eventualidade de serem realizadas celebrações do campeão da Liga Bwin", levará a cabo uma operação especial para que os festejos "decorram num ambiente festivo e em segurança".

A polícia aconselha todos os adeptos a terem "comportamentos e atitudes adequados a um ambiente desportivo e festivo, de respeito por todos os participantes, evitando o incentivo à violência".