"Possibilidade de vender Lucas Veríssimo ao Benfica é medíocre, surreal"

Antigo presidente do Santos recorda processos anteriores que envolveram o central.

O desejo de Lucas Veríssimo de rumar ao futebol europeu não é uma novidade no Santos. Esta é a garantia deixada por José Carlos Peres, antigo presidente do clube paulista, que falou, numa entrevista ao portal "Diário do Peixe", sobre a possível saída do central de 25 anos para o Benfica.

"Desde que eu entrei [no Santos] que o Lucas tinha essa vontade de ir embora para a Europa, que é um sonho dele e temos que respeitar. Vendemo-lo em 2018, só que a conclusão do negócio com os russos não aconteceu. Chamámo-lo, pedimos-lhe para ir a São Paulo, estávamos com cinco representantes do Comité de Gestão e o russo disse que tinha a proposta assinada. E ele [Veríssimo] disse que não foi ele que assinou. Começou uma grande discussão, o russo [do Spartak] ficou nervoso, estava tudo acertado, mas infelizmente deu problema e a culpa não foi nossa. Há que ver os dois lados. O valor era de 7,5 milhões de euros limpos, os 80 por cento do Santos. Acabou não haver negócio fechado e a culpa não foi nossa", começou por contar Peres, que relatou ainda outras negociações pelo jogador brasileiro:

"Houve outra oportunidade com o Torino, da Itália. Negociámos bastante, era uma sexta-feira e, no sábado, o Torino contratou um jogador do Atlético Mineiro. Era uma proposta de 10 milhões de euros. Mas mais tarde recebi uma proposta que nunca tinha visto. Também teve a ver com os empresários dele. Vieram para uma reunião comigo e ofereceram seis milhões de euros, mas, para quem tinha tido uma proposta de 10 milhões, como é que eu ia vender por seis? Acho que era da Udinese, não me lembro o clube, era italiano, ou a Lázio, não me lembro. Pedi pelo menos 7,5 milhões limpos para o Santos. E de repente veio o 'impeachment' de forma irregular e o negócio parou", acrescentou o ex-líder santista, que não concorda com o valor das ofertas apresentadas pelo Benfica. assim como a possibilidade de a transferência ser concretizada mediante o pagamento em parcelas. Sobre o tema, José Carlos Peres é taxativo.

"Acho essa possibilidade de vender ao Benfica medíocre, surreal", rematou.