Posição do Benfica e de Taarabt é clara face ao interesse do Torino

Taarabt, médio do Benfica

Clube e jogador não têm interesse numa transferência.

Uma notícia oriunda de Itália avançou este domingo que o Torino teria ouvido do Benfica o preço de oito milhões de euros para transferir Taarabt, mas O JOGO sabe que o internacional marroquino está de pedra e cal nas águias.

Segundo apurou o nosso jornal, o clube italiano não fez qualquer proposta pelo médio, apesar do interesse que tem pelo jogador, mas a posição do Benfica e do próprio Taarabt é clara: a continuidade.

Taarabt, que em Itália já representou Milan e Génova, neste último por empréstimo do Benfica, leva sete aparições na atual temporada, depois de na anterior ter feito 42 jogos.