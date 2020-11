"Portugal ficou pequeno para João Félix. Tentei ser um pai para ele no Benfica"

Jonas falou sobre a evolução do avançado português e recordou a época que ambos passaram juntos no plantel principal do clube da Luz.

A dupla formada por João Félix e Jonas no ataque do Benfica deixou saudades no clube da Luz. Em 2018/19, os dois jogadores renderam nada menos do que um total de 35 golos às águias e, no final da época, o jovem avançado português transferiu-se para o Atlético de Madrid a troco de 126 milhões de euros.

Em entrevista à rádio Marca, o ex-avançado brasileiro recordou o trabalho conjunto com Félix e referiu que "Portugal ficou pequeno" para o jogador luso.

"Tentei ser um pai para João Félix no Benfica. Desde o início que o via a destacar-se. Vou levá-lo sempre no coração. Portugal ficou pequeno para ele, sempre teve muito talento", começou por referir o "Pistolas", que lembrou ainda o período de adaptação do ex-companheiro de equipa... na Luz:

"No Benfica também teve o seu período de adaptação e esteve sem jogar. Estou certo de que vai triunfar no Atlético", acrescentou Jonas.