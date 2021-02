"Por qualquer coisinha, tocam-lhe na pestana e parece que lhe arrancaram um olho"

Jorge Jesus considera que, em Portugal, os jogadores têm muito o hábito de queixarem-se e gritarem ao mínimo toque num lance com um adversário.

Na conferência de imprensa depois do final do Estoril-Benfica, Jorge Jesus foi desafiado a comentar as polémicas que têm marcado o futebol português recentemente e o treinador deu o exemplo de uma das coisas que, no seu entender, está mal: a forma como os jogadores tentam 'cavar' faltas em alguns lances.

"Hoje em dia, no futebol português, por qualquer coisinha, numa jogada normal, um jogador toca na pestana do outro e parece que lhe arrancaram um olho. Gritam para o árbitro sancionar. Os jogadores em Portugal estão nesta treta. Às vezes há jogadas agressivas, mas há outras em que tocam com a unha e eles dão gritos, parece que levaram com um pau. São todos", atirou.