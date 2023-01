Notícia O JOGO: acordo alcançado entre Benfica e Chelsea por Enzo

Negociações com os "blues" chegaram a bom porto e internacional argentino ruma a Inglaterra.

Estão desfeitas as dúvidas em torno de Enzo Fernández. As negociações do Chelsea com o Benfica chegaram a bom porto e o internacional argentino vai representar os "blues".

O acordo há muito desejado pelo jogador foi alcançado esta noite entre os dois clubes, sendo que neste momento decorre uma espécie de contrarrelógio para que a inscrição seja feita antes da meia-noite. É o momento das equipas jurídicas tornarem o acordo possível antes do ponto final no mercado de inverno.

Seja como for, o acordo foi alcançado, com o Chelsea a desembolsar cerca de 125 milhões de euros, ou seja, um valor acima do valor da cláusula. Enzo assinará um contrato válido até 2031.

O médio, campeão do Mundo pela Argentina em 2022, torna-se assim na segunda mais cara transferência do Benfica, só suplantada pela protagonizada por João Félix, que rumou ao Atlético de Madrid por 126 milhões de euros.