Ponto final na ligação com o Benfica: Diogo Gonçalves já está na Dinamarca

Extremo deixará quatro milhões de euros nos cofres encarnados.

Diogo Gonçalves, 25 anos, já está na Dinamarca para testes médicos e assinar por quatro anos com o Copenhaga. O JOGO sabe que o extremo rende dois milhões de euros no imediato e mais dois milhões por objetivos considerados acessíveis, assegurando o Benfica 20 por cento do passe do jogador.

Está assim prestes a ser concluído o processo que permitirá a Diogo Gonçalves transitar para um clube que muito fez para o convencer. Durante as negociações, o jogador reuniu-se em Lisboa com Peter Christiansen e ainda Jacob Neestrup, diretor-desportivo e treinador dos nórdicos, respetivamente. Neste encontro, foi explicado a Diogo Gonçalves o projeto do clube que tem marcado presença na Liga dos Campeões e Liga Europa, mas também tudo o que é esperado do futebolista formado pelos encarnados.

Não sendo aposta permanente de Roger Schmidt e perante um salto financeiramente favorável, Diogo Gonçalves aceitou ingressar no atual terceiro classificado do campeonato da Dinamarca, atrás do Viborg e do líder Nordsjaelland, no qual milita Andreas Schjelderup, de 18 anos, que está a ser negociado pelo Benfica para reforçar as alas ofensivas.

Diogo Gonçalves, que já ficou de fora do jogo com o Braga, fecha esta época com 20 presenças (apenas três de início) e um golo. No currículo, soma 98 partidas pelo Benfica e mais 91 pelos bês, tendo ainda 34 na cedência ao Famalicão e dez no empréstimo ao Nottingham Forest.