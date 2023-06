Ponto final na Liga dos Campeões e o rei das interceções joga no Benfica

Florentino somou 27 nos dez embates realizados na competição.

A Liga dos Campeões teve o seu epílogo na noite de sábado e, após a vitória do Manchester City ante o Inter, há um jogador do Benfica em destaque também a nível individual. Florentino terminou a competição como o futebolista com mais interceções na prova milionária, somando 27 nos dez embates realizados na competição.

O camisola 61 terminou com mais cinco do que Kim Min-jae, central do Nápoles, e sete do que Kimmich, médio do Bayern, uma referência a nível mundial na posição. No top dez deste ranking há mais dois encarnados: Bah, com 17, e Otamendi, com 15.

A temporada realizada, nomeadamente na Champions, despertou a cobiça de vários clubes em Florentino, nomeadamente o Barcelona.