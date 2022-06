Ponta de lança sérvio está a ser associado ao Benfica

Vojvodina estará a exigir entre 3,5 a 4 milhões de euros para negociar a saída do seu ponta de lança, de apenas 16 anos.

O Benfica estará a voltar a apontar baterias ao mercado sérvio, agora para tentar contratar um promissor avançado: Jovan Milosevic, de 16 anos e ligado ao Vojvodina, é um alvo das águias de acordo com o "Mozzart Sport".

Este órgão de comunicação social vai mesmo mais longe, assegurando que os encarnados já terão formalizado uma oferta na mesa, sendo que o clube da cidade de Novi Sad está a pedir por Milosevic uma quantia entre os 3,5 e os 4 milhões de euros, para lá de querer garantir ainda uma percentagem numa venda futura. Além do Benfica, também é referido o interesse de um emblema italiano.

Milosevic tem já 1,90 metros e tem revelado apetência pelo golo, não só no clube como nas seleções jovens do seu país. No último europeu de sub-17, por exemplo, marcou em todas as partidas da Sérvia, somando cinco golos.