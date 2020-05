"Ponderei retirar-me, mas Luís Filipe Vieira disse-me para apanhar um avião"

Júlio César recorda o processo que o levou a assinar pelo Benfica.

Foi em 2014 que Júlio César assinou contrato pelo Benfica, depois de, revelou o próprio, quase colocar um ponto final na carreira de jogador. Em entrevista à Eleven Sports, o antigo guarda-redes das águias e da seleção do Brasil recordou o processo que o levou a chegar à Luz e as negociações com Luís Filipe Vieira.

"Depois da derrota no Mundial'2014 contra a Alemanha [7-1] passei por um momento difícil a nível emocional. Ponderei retirar-me e cheguei a dizer a um amigo que só continuaria a jogar se fosse para ser no Benfica, pois o namoro com o Benfica já era antigo. O presidente Luís Filipe Vieira disse para eu apanhar um avião para negociarmos e demorámos menos de uma hora a chegar a um acordo. E só lhe posso agradecer, porque jogar no Benfica foi incrível", recordou Júlio César, que elogia as infraestruturas do emblema encarnado:

"É um clube com umas infraestruturas ao nível do melhor que há na Europa. O Estádio da Luz é a coisa mais linda que há e as condições no Seixal são fantásticas. No Benfica, um jogador só tem de se preocupar em jogar futebol. Só tenho de agradecer ao presidente e aos maravilhosos adeptos tudo o que vivi num clube em que ganhei oito títulos", acrescentou o ex-guardião.