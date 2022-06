Polícia Judiciária desmente Luís Filipe Vieira

A Polícia Judiciária desmente revelações feitas por Luís Filipe Vieira

"Face a notícias vindas a público sobre um eventual almoço em casa do Sr. Luís Filipe Vieira a Polícia Judiciária informa que nenhum elemento da PJ esteve envolvido nessa situação". Foi desta forma, numa publicação na rede social Twitter, que a Polícia Judiciária desmentiu declarações de Luís Filipe Vieira na CMTV.

Recorde o que disse o ex-presidente do Benfica, quando questionado sobre o dia em que foi detido no âmbito da operação Lex.

"Estava numa reunião de manhã e estava a chamar o Bruno Maruta, quando alguém me interrompe a dizer que o Maruta não pode vir. Disseram que ia ser ouvido. Fizeram buscas no meu gabinete, no meu quarto, até nos tetos falsos andaram a mexer. Não sei do que andavam à procura. Fizeram buscas na minha casa, na casa do meu filho. Fui para a minha casa. Almoçaram comigo dois ou três inspectores, na minha casa. Se eu ia almoçar, podiam almoçar comigo. Disseram-me que ia ficar detido e eu perguntei 'porquê? Para prestar declarações?'. Percebi após o almoço que ia ser detido. Estavam diversos agentes nessas buscas. Parece que alguém quer a minha cabeça ou que sou um troféu de caça. Não sei para quem. Foram quatro vezes à minha casa".