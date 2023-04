Polícia italiana deteve 19 adeptos do Benfica antes do jogo com o Inter

19 adeptos portugueses e um croata foram detidos por confrontos nas imediações do estádio, a cerca de 50 minutos do início do Inter-Benfica.

A polícia italiana deteve na quarta-feira 19 adeptos do Benfica e um outro pertencente a uma claque do Hajduk Split, clube croata com boas ligações ao Benfica. A cerca de 50 minutos do início do jogo (20h00), nas imediações do Estádio Giuseppe Meazza/San Siro, houve confrontos entre fãs benfiquistas e interistas e a polícia teve de intervir, impedindo males maiores.

Ainda assim, cinco polícias ficaram feridos.

De acordo com a imprensa italiana, foram ainda emitidos 22 DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), que significa a proibição de aceder a eventos desportivos naquele país. Uma medida que tenta prevenir a violência nos estádios de futebol e outros recintos desportivos. Dois adeptos tiveram um DASPO de um ano, 19 viram a proibição ser de três anos e ainda um outro foi banido por cinco anos.

O Inter-Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, terminou empatado 3-3. Os nerazzurri seguiram para as meias-finais da prova.