Polícia em alerta com claques do Lech: noite do Benfica não foi silenciosa

Ao longo da história, houve vários casos de violência a envolver claques do Lech e de outros emblemas. Último caso grave foi em 2017/18 e custou oito jogos à porta fechada ao adversário do Benfica. Rebentaram foguetes junto ao hotel onde as águias pernoitaram.

O Estádio Municipal de Poznan pode acolher até 43 mil espectadores que, quando se trata de apoiar o Lech, podem ser temíveis e, num certo sentido menos positivo, terríveis. Isto porque o histórico de violência, o chamado hooliganismo, faz escala há décadas no futebol polaco, em geral, e no Lech em particular, emblema já castigado com multas e interdições por atos violentos de alguns dos seus apoiantes, principalmente a franja conotada com a extrema direita.

Esta quinta-feira, no entanto, o Benfica não irá sentir essa "pressão" vinda das bancadas que, devido à covid-19, voltam a estar desertas de público, mas poderá vir a sentir ecos da mesma. Isto porque, após cinco anos afastados das provas europeias, é possível haver uma onda de apoio no exterior ao estádio da rua Bulgarska, situação que está a meter em alerta a polícia polaca.

A preocupação justifica-se, atendendo a um passado com várias manchas. Uma delas envolveu indiretamente o Belenenses, em 2015 e, também para a Liga Europa. Na receção à equipa portuguesa, a direção do Lech lançou uma iniciativa de recolha de fundos, onde um euro de cada bilhete reverteria para o apoio a refugiados: a fação mais extremista dos adeptos do clube boicotou a iniciativa, deixando a lotação muito abaixo do esperado. Mas esta demonstração de intolerânia não foi o pior que se viu. Desde os anos 30 que há registos de lutas antes, durante e depois dos jogos com claques rivais, algo que, nos anos 80 e 90 se intensificou. A organização do Europeu de 2012, em conjunto com a Ucrânia, permitiu às autoridades polacas combater os 'ultras', não só do Lech como de outros emblemas, como o seu maior 'inimigo', o Legia Varsóvia. A rivalidade e ódio entre ambos remonta a 1980, quando hooligans de ambos os lados, antes da final da taça, causaram incidentes graves. Em 2017/18, o último jogo da época, entre estes dois clubes, terminou aos 77 minutos por invasão de adeptos do Lech: o adversário do Benfica foi punido com derrota, 23 mil euros de multa e oito jogos à porta fechada.

Esta quinta-feira também não será possível ver aquilo que torna o espetáculo dos jogos do Lech mais bonito, conhecido pelo nome de "Poznan": é quando o grupo de adeptos mais entusiasta nas bancadas festeja um golo virando as costas ao relvado, dando as mãos e saltando todos juntos, numa imagem impressionante e já adoptada por outros emblemas internacionais.

Seja como for, o plantel de Jesus já viveu uma noite atribulada. Em duas ocasiões foi audível o rebentamento de foguetes durante a madrugada. No primeiro caso, nas imediações do hotel onde a equipa pernoitou.