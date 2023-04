Polícia aconselhou benfiquistas a esconderem cachecóis nos voos de regresso

Depois dos confrontos com adeptos do Inter, autoridades avisaram encarnados quanto à segurança

A polícia italiana aconselhou os adeptos do Benfica a guardar os símbolos do clube, seja camisolas ou cachecóis.

Depois dos incidentes nas bancadas do Meazza e dos confrontos que se verificaram fora do recinto e que ditaram 19 detenções de adeptos portugueses, as autoridades avisaram vários grupos de adeptos do Benfica do risco que poderiam correr ao usar os símbolos do clube em locais públicos. Especialmente nos meios de transporte foi reforçado o pedido.

Pelo que O JOGO pôde saber, tanto no aeroporto de Linate como de Malpensa, os mais centrais de Milão, a maioria dos adeptos cumpriu a indicação. Ao contrário do que ocorreu na terça e quarta-feira, em que se viram vestes encarnadas nos aeroportos e por toda a cidade de Milão, hoje a larga maioria dos fãs quis passar despercebida. Naturalmente, também mais infeliz pela eliminação do Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.