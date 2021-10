Fãs do Benfica criticaram a ação de João Pinheiro, mas não gostaram que os jogadores se centrassem no juiz para justificar o insucesso.

Os adeptos do Benfica manifestaram-se contra a arbitragem de João Pinheiro, mas seguiram a contestação para os jogadores. Pelo meio, muita fúria dos responsáveis encarnados. Foi um lançamento lateral que originou a ira do banco. Pizzi vociferou ao árbitro assistente e ao 4.º árbitro, Ricardo Baixinho, e o Estoril atacou até ganhar um canto que seria a causa para o tento do empate.

Logo que a bola entrou, os responsáveis encarnados saltaram para junto de Baixinho, reclamando, a plenos pulmões, pelo lance. Luisão, diretor-técnico, e o adjunto João de Deus foram os que mais duraram no protesto, mas o diretor-geral, Rui Pedro Braz, foi quem mais gesticulou. João Pinheiro acabou por vir ao banco encarnado sancionar Braz e Jesus, irado, cresceu até para o juiz, gritando-lhe bem perto da face. Minervino Pietra teve de acalmar o líder do banco encarnado e Pinheiro, que já tinha dado um aviso a Jesus minutos antes, acabou por não sancionar mais ninguém no banco encarnado.

Nas bancadas, houve críticas à atuação de Pinheiro, mas os fãs não gostaram que alguns dos jogadores circundassem o árbitro. Pizzi foi o mais visado e foi insultado por fãs encarnados. Enquanto Bruno Pinheiro, que festejou de punho cerrado e com um grito o empate, e a equipa do Estoril cumprimentavam os adeptos, os jogadores encarnados, na sua maioria, ficaram numa roda no meio-campo e quando saíram rumo aos balneários foram vaiados, ouvindo-se, de várias dezenas de fãs, a música mais crítica das hostes benfiquistas: "Joguem à bola, joguem à bola", numa onda de alguma insatisfação devido ao clube ter alcançado só duas vitórias em seis jogos e, na Liga, ter somado quatro pontos em nove possíveis, o que levou também à desilusão do presidente Rui Costa no camarote, bem espelhada na sua expressão facial.

Apesar da chuva durante a tarde, a intempérie deu tréguas durante o encontro e até o vento, que se fez sentir no embate do Estoril com o Sporting em 2018, não influenciou. O relvado foi outra das notas positivas, com a bola a rolar perfeitamente.