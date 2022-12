"Podíamos ter contratado o Enzo Fernández por menos dinheiro que o Benfica"

Garantia dada por Joan Patsy, que trabalho no Manchester City. O médio só não rumou aos citizens porque... não havia espaço no plantel, refere.

O Manchester City poderia ter conseguido contratar Enzo Fernández por menos dinheiro do que gastou o Benfica. Mas não havia espaço no plantel para o médio argentino. Quem o diz é Joan Patsy, um "caça-talentos" na América do Sul que trabalha para o Manchester City e tem uma relação forte com o treinador Pep Guardiola.

Em conversa no programa "Què T'hi Jugues", da rádio espanhola Cadena SER, o braço-direito do treinador dos citizens abordou o momento de forma do jogador do Benfica, que agora se sagrou campeão do Mundo. Foi também ele que "descobriu" Julian Álvarez, também do River Plate, e o levou para o clube inglês.

"Nós podíamos ter levado o Enzo Fernández, mas o que é que se faz quando tens Gundogan, Bernardo Silva e Rodri no plantel? Ter-nos-ia custado menos do que custou ao Benfica, mas não tínhamos espaço para ele e sabíamos que ele não ia jogar", apontou o olheiro que vive na Argentina.

Enzo Fernández, considerado melhor jogador jovem do Mundial'2022, foi contratado pelo Benfica em julho, por dez milhões de euros, mais oito em objetivos.