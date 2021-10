Poderio do ataque do Bayern desafia o Benfica: a média é de 4,3 golos por jogo

A figura de proa dos bávaros continua a ser o internacional polaco, que leva já 15 golos e uma assistência em 11 presenças, ou seja, em média participou em 1,5 tentos do Bayern por cada jogo

Que o Bayern é uma máquina goleadora a bombar esta época como nenhuma outra na Europa, não há que duvidar, bastando olhar para os 52 golos apontados em 12 jogos, numa média de 4,3 tentos por partida.

Mas são os protagonistas desse desempenho quem faz Jorge Jesus pensar e preocupar-se com a estratégia a aplicar amanhã na Luz, que deverá passar pela continuidade da aposta no esquema de três centrais, ao qual voltará Otamendi e Lucas Veríssimo, para completarem o setor com Vertonghen.