"Podem investigar à vontade. Espero que não tenha a ver com o facto de o Benfica estar na liderança"

O comentador Pedro Guerra abordou o caso que está a ser investigado pelo Ministério Público, em declarações na CMTV

Pedro Guerra, comentador afeto ao Benfica, comentou na CMTV a investigação do Ministério Público às contas bancárias de vários agentes de arbitragem por alegados subornos do Benfica. Uma investigação que o atinge, também.

"Eu não fico surpreendido. Nunca fui funcionário do Benfica, faz toda a diferença neste tipo de coisas. É de lamentar esta fuga de informação. Posso defender-me e dizer que é mentira. Nunca falei com nenhum deles, não os conheço de lado nenhum. Estes árbitros não se podem defender, e não se faz. É desleal de quem vaza. Não é a questão de 'quem não, deve não teme'. O problema da arbitragem não é de corrupção, é de formação. Têm lacunas na formação. Só falo do que sei. Estou à vontade. Até pensei que já tinha sido. Podem investigar à vontade. Espero que não tenha a ver com o facto de o Benfica estar destacado na liderança. Não sei se é por causa disso, mas coincide", começou por dizer Pedro Guerra.

"Estão a investigar um jogo em que o Benfica já era campeão: o Boavista-Benfica. Há ali uma confusão nos jogos de Vila do Conde, uns jogadores vieram dizer que o César Boaventura... Afinal o jogo investigado era do ano anterior. Na Madeira o Renato Sanches foi expulso e o Benfica ganha 2-0 e está a ser investigado. Está a ser investigado um jogo em que os seus jogadores estavam em rota de colisão com o seu presidente. Espero que não passe pela cabeça dos magistrados do Ministério Público que o Rui Patrício deu um peru. O Sporting tinha de fazer o mesmo resultado que o Benfica e não fez. Investiguem à vontade. Vai concluir-se que é uma mão cheia de nada. Posso garantir que não comprei nenhum árbitro", insistiu.