Pleno do Conselho de Disciplina mantém castigo a Weigl e segue novo recurso

Vendo o primeiro recurso recusado, águias vão enviar agora o processo para o Conselho de Justiça, ainda que este não tenha cariz suspensivo. Weigl falha mesmo o Farense

O Pleno do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) indeferiu o recurso apresentado pelo Benfica a contestar o cartão amarelo visto diante do Moreirense, que ditou um jogo de suspensão, uma vez que foi o quinto no campeonato. Desagradada pela decisão, a SAD encarnada vai agora avançar com novo recurso, apurou O JOGO, para o Conselho de Justiça da FPF, ainda que Weigl esteja mesmo fora do encontro com o Farense, neste domingo, pois esta movimentação processual não tem cariz suspensivo.

O médio alemão foi punido com um amarelo por Manuel Oliveira, árbitro do Moreirense-Benfica do último domingo (1-1), tendo este - que numa primeira instância tinha assinalado penálti a favor das águias - entendido, após ter visto as imagens do VAR, que o jogador alemão simulou uma falta na área dos cónegos, procurando arrancar uma grande penalidade para o Benfica.