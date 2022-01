Plantel do Benfica vai emagrecer e já há três jogadores na porta da saída

Plantel vai entrar em dieta em posições que estão mais preenchidas. SAD e treinador querem ter apenas 25 elementos

Nélson Veríssimo afirmou-o durante a conferência de Imprensa de sábado e, segundo O JOGO apurou, está mesmo em marcha um plano de emagrecimento do número de jogadores do plantel atualmente sob a orientação do sucessor de Jorge Jesus.

Na porta da saída estão, para já, três jogadores: Ferro, Gedson e Radonjic. Porém, e dependendo das movimentações de mercado, sobretudo propostas que cheguem à posse do presidente Rui Costa, a reestruturação poderá ser maior.