Plano do Benfica é acelerar pelo médio Orkun Kokçu

Segundo a Imprensa neerlandesa, as águias vão tentar pressionar o negócio com o Feyenoord. E contam com o interesse do jogador

Orkun Kokçu é o grande desejo de Roger Schmidt para reforçar o meio-campo para a próxima época e segundo a Imprensa neerlandesa o Benfica vai procurar intensificar o processo com vista à eventual contratação do médio.

O jornal Algemeen Dagblad refere que as águias, cientes da dificuldade que enfrentam face à concorrência de clubes da Premier League, pretendem fazer um forcing.

Ainda assim, a contratação do médio não será fácil, face à elevada cotação do atleta. O Benfica conta, contudo, com o interesse do jogador.

Segundo a mesma publicação, as águias têm falado com os representantes de Kokçu, que mostra-se agradado com a hipótese de trabalhar com Roger Schmidt.