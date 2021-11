Pizzi revela em que equipa Darwin poderia encaixar: "É um jogador a ter em conta..."

Darwin, avançado do Benfica

Declarações de Pizzi, jogador do Benfica, à rádio "Marca", em jeito de antevisão ao jogo com o Barcelona, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e agendado para as 20h00 de terça-feira.

Momento do Barcelona: "Atualmente, estamos a falar de uma equipa diferente, que não tem tantas referências como tinha antes. Agora têm um novo treinador, que tem outras ideias e é fiel ao seu estilo. Vamos tentar fazer as coisas bem, ter a bola, criar muitos problemas no contra-ataque e vamos fazer por ganhar desde o início, porque esse é o nosso principal objetivo."

Ambição de ganhar em Camp Nou: "O grupo em que estamos é muito complicado, mas a equipa está bem. Amanhã vamos tentar fazer bem as coisas e oxalá possamos sair de Barcelona com uma vitória. É um jogo muito importante e estamos preparados e desejosos de jogar um bom jogo e de ganhar, porque esse é o nosso objetivo".

Atual estrela do Barcelona: "Neste momento, pode-se falar muito de Memphis [Depay], é um jogador muito bom. Mas o Barça tem um coletivo forte com jogadores muito importantes e de alto nível como Piqué, Busquets e Ter Stegen."

Assinaria um empate? "Queremos ganhar, porque se o fizermos, isso colocar-nos-á numa posição muito boa no grupo. No entanto, como posso não dizer que um empate em Camp Nou pode ser bom?"

Darwin: "É muito jovem, com muita qualidade e muito rápido, é um jogador a ter em conta pelas melhores equipas do mundo, mas agora tem de estar concentrado no Benfica. Uma equipa onde ele poderia encaixar é o Atlético de Madrid."

Atlético de Madrid: "Têm uma equipa muito boa e muito competitiva, e juntamente com o Real Madrid e Barcelona, são os principais candidatos a vencer La Liga. Simeone está entre os melhores treinadores do mundo."

Seleção: "Temos jogadores de grande qualidade e penso que vamos estar no Catar, porque o merecemos. Portugal tem que estar sempre nas melhores competições do mundo."

Ronaldo: "Na minha opinião ele é o melhor do mundo e da história. Penso que todos os portugueses pensam da mesma forma."