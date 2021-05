Pizzi ou Taarabt, a dúvida que Jesus criou para o Benfica-FC Porto

O futebolista marroquino foi titular no primeiro clássico da época, no desaire por 2-0 com o FC Porto. Já o dorsal 21 foi o escolhido para o duelo no Dragão, no qual fez seis faltas, o máximo da época

Nas contas para o jogo com o FC Porto, Taarabt luta agora com Pizzi pela titularidade ao lado do também regressado, neste caso de castigo, Weigl. O camisola 21 aproveitou a ausência do internacional marroquino devido a lesão para continuar no onze nos dois últimos jogos, depois de já ter sido lançado, mas na frente, de início com o Portimonense, e, tendo-se destacado, é forte candidato a ser titular frente aos dragões. Porém, até à paragem era Taarabt o preferido de Jorge Jesus para fazer dupla com Weigl no meio-campo encarnado.

Internacional português é favorito para ocupar posto ao lado de Weigl, que volta de castigo, mas o camisola 49, garantido por Jesus, espreita ainda um regresso direto ao onze

O camisola 49 teve uma recuperação da lesão muscular na coxa direita acima das expectativas iniciais e segundo o técnico estará mesmo entre as opções para o clássico desta tarde, tal como Darwin (ver caixa) - "Amanhã [hoje] ainda há treino, mas tenho a certeza que os dois vão estar na convocatória e no jogo, a não ser que amanhã [hoje] de manhã aconteça alguma coisa", disse o treinador benfiquista -, procurando agora recuperar um lugar que tinha ocupado durante cinco partidas seguidas até à lesão.

Os dois jogadores já foram titulares esta época diante do FC Porto, e sempre ao lado de Weigl. Se Taarabt o fez na Supertaça, no desaire por 2-0, Pizzi foi o escolhido para o empate a uma bola na visita ao Dragão, em janeiro, no qual foi criticado pelos portistas pela sua agressividade - fez seis faltas, o seu máximo da época. E se o internacional marroquino contabiliza apenas 231 minutos em quatro partidas frente aos azuis e brancos (duas como titular) e sempre com derrotas, Pizzi é, entre os atletas neste momento à disposição de Jorge Jesus, aquele que mais clássicos disputou: 15, somando 1049". Segundo melhor marcador das águias em 2020/21, com 15 golos, atrás dos 22 de Seferovic - Taarabt está ainda em branco na presente temporada -, o futebolista luso tem, contudo, os azuis e brancos atravessados no seu caminho de goleador. Isto porque nunca Pizzi conseguiu até ao momento faturar diante do rival.

Titular em 13 dos 15 embates que disputou, e com um saldo claramente negativo, fruto do poderio recente do FC Porto sobre o Benfica - tem apenas três vitórias, contra cinco empates e... sete derrotas -, o médio-ofensivo vê no conjunto liderado por Sérgio Conceição o único a resistir ainda à sua pontaria. No topo da classificação do campeonato, o Sporting já sofreu três golos de Pizzi, enquanto o Braga é a principal vítima, com 11 sofridos.