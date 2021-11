Pizzi não ficou indiferente à exibição de Everton frente ao Braga: "És craque"

Internacional brasileiro apontou dois golos no encontro da jornada 11.

Autor de dois golos e outras tantas assistências na goleada do Benfica ao Braga (6-1), Everton foi distinguido pelos adeptos encarnados como o melhor jogador em campo, depois da noite de maior fulgor de águia ao peito.

Nas redes sociais, o internacional brasileiro publicou uma imagem da partida com os minhotos e mereceu um elogio de Pizzi. "Merecido meu mano. És craque", pode ler-se no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Everton Soares (@evertons)

"Estou muito feliz pela vitória. Tivemos uma semana complicada, mas a nossa equipa deu uma grande resposta diante dos nossos adeptos frente a um adversário difícil", começou por dizer o internacional brasileiro após o encontro da ronda 11 da Liga Bwin.

Este também admitiu que a exibição foi a melhor que protagonizou desde a chegada ao futebol português, no verão de 2020. "Creio que sim, pelos dois golos e pelas duas assistências. Para mim, a mudança para o Benfica foi difícil e tenho trabalhado para fazer as coisas da melhor maneira possível", salientou Everton, esmiuçando um dos segredos da superioridade evidenciada sobre um adversário que amargou a vida às águias, em 2020/2021: "Sabíamos da qualidade do Braga, mas desta vez conseguimos impor o nosso ritmo."