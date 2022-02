Pizzi na mira do Basaksehir, avançam na Turquia

Médio tem sido poucas vezes chamado à ação, mesmo depois da entrada de Nélson Veríssimo

A continuidade de Pizzi no Benfica continua em aberto. Na Turquia, por exemplo, associam o nome do internacional português ao Basaksehir.

De acordo com informações veiculadas por vários jornalistas turcos, o nome do médio aparece nas contas do oitavo classificado do campeonato turco.

Desde o início do ano de 2022, Pizzi soma apenas 16 minutos no Benfica, divididos em três partidas.