Pizzi:  "João Mário não joga na minha posição, mas se ficasse no banco por ele..."

Declarações de Pizzi, médio do Benfica, esta terça-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Dínamo Kiev, às 20h00 desta quarta-feira, no estádio da Luz, na última jornada da Liga dos Campeões.

Dínamo Kiev: "Esperamos sempre um jogo bastante complicado, todas as equipas que estão na Champions são equipas de bastante qualidade. O Dínamo já provou que tem bastante qualidade, bons jogadores, muitos internacionais pela Ucrânia. Bateu-se muito bem com o Bayer, com o Barcelona e contra nós. Esperamos uma equipa muito forte defensivamente, forte também nos duelos e o que queremos é desde o primeiro momento impor o nosso jogo, fazer o nosso jogo, dar alegria aos adeptos e oxalá conseguir a classificação para os oitavos de final que é o nosso objetivo."

Sporting: "Perder num clube como o Benfica é sempre duro e perder num dérbi, na nossa casa ainda por cima, é ainda mais duro. Mas nós jogadores, e o bom dos jogadores das grandes equipas, é que passados poucos dias termos a oportunidade já em campo responder da melhor maneira com uma vitória e uma alegria para os nossos adeptos que bem merecem porque nos apoiaram bastante no último jogo apesar do resultado não ter sido o melhor para todos. Todos nós estamos focados e conscientes do que temos que fazer, dos erros que cometemos e este jogo é tentar dar voltar por cima e tentar, voltar o que é a nossa imagem e a nossa qualidade e conquistar a vitória que é o nosso objetivo."

Yaremchuk: "No primeiro jogo já nos deu algumas dicas. Mas, como disse, neste momento temos a análise de todos os adversários com quem vamos jogar, estamos identificados com todos os tipo de jogadores. O Dínamo tem muitos jogadores internacionais, se não estou em erro são cinco, seis jogadores na seleção, e obviamente têm muita qualidade, estão habituados a nível de Champions, e estando eles de fora da Liga dos Campeões e da próxima fase também da Liga Europa, também querem dar alegria aos adeptos deles e conquistar uma vitória na fase de grupos. E nós temos que estar focados com muita vontade de vencer, com muita vontade de dar a voltar ao resultado que tivemos na sexta-feira passada e dar alegria aos nossos adeptos."

Queda no rendimento: "Obviamente, comparando os meus números nos anos anteriores, não são os números que eu gostaria de ter neste momento. Mas a chegada do João Mário não tem nada a ver, ele não está a jogar na posição que é a minha. E mesmo que tivesse, toda a gente sabe da qualidade dele. Se eu ficasse no banco pelo João Mário seria, não com todo gosto, mas seria bom porque sei da qualidade do meu, entre aspas, rival de posição.. Em relação ao resto, o mais importante é o jogador estar focado no treino e aquilo que pode controlar, que é treinar no limite dando o máximo. E depois dar o máximo. E foi aquilo que eu digo sempre: para mim é um orgulho enorme cada vez que eu represento este clube e vou sempre dar o máximo para ajudar a equipa e aquilo que o mister me pedir para no final estamos todos a sorrir."