Pizzi já está na Turquia para ser ser oficializado no Basaksehir

Emprestado pelo Benfica, médio deverá ser oficializado Basaksehir esta terça

Pizzi já está na Turquia e amanhã deverá ser oficializado como jogador do Basaksehir até ao final da presente temporada, por empréstimo do Benfica - termina contrato em 2023. O médio vai representar o quinto classificado da liga turca.

Depois da tumultuosa relação com Jorge Jesus, que terminou com a rescisão de contrato do treinador com o clube da Luz, o internacional português também deixou de ter condições para permanecer no Benfica e o empréstimo ao Basaksehir foi a solução encontrada no imediato, embora fosse do agrado das águias a venda.

Ao fim de sete temporadas e meia, Pizzi faz uma interrupção no seu percurso na Luz e, aos 32 anos, tentará ganhar ânimo na Turquia para o que resta da época, sendo certo que na Luz, mesmo com Nélson Veríssimo no comando técnico, teria pouquíssimas oportunidades de jogar.

De resto, está muito perto de se confirmar o cenário avançado pelo presidente do Basaksehir, Goksel Gumusdag nos últimos dias. "Acredito que vamos conseguir contratá-lo", prometeu e... cumpriu.