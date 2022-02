Pizzi está mais perto do Basaksehir 

As negociações estão encaminhadas para o empréstimo do médio até ao final da temporada

Pizzi está muito perto de deixar o Benfica e rumar ao Basaksehir, da Turquia. Segundo apurou O JOGO, as negociações entre as partes estão bem encaminhadas e o jogador prepara-se para representar o quinto classificado da liga turca, num negócio que prevê a cedência do atleta até ao final da época.

Após sete épocas e meia, o camisola 21 pode deixar a Luz. Ontem, Nélson Veríssimo admitiu que "há qualquer coisa em andamento", assumindo a "possibilidade" de o atleta "rumar à Turquia".

Sem espaço na Luz, Pizzi pode colocar termo, mesmo que de forma temporária, a uma presença de sete temporadas e meia consecutivas no clube. O futebolista nem viajou com a comitiva encarnada com destino a Tondela, dando força à convicção expressa no sábado por Goksel Gumusdag, presidente do Basaksehir. "Acredito que vamos conseguir contratá-lo", referiu.