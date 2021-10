Pizzi e o jogo em Guimarães: "Quebrámos um pouco na segunda parte..."

Declarações do médio do Benfica, autor de um dos golos encarnados, em reação ao empate (3-3) diante do V. Guimarães, em jogo do grupo A da Taça da Liga

Segunda parte menos conseguida: "Entrámos muito bem no jogo, com muita posse de bola, a criar várias oportunidades, tivemos a oportunidade de fazer o 3-0 e, se calhar, mataríamos o jogo. Estávamos a defrontar uma grande equipa, quebrámos um pouco na segunda parte, mas a resposta da equipa foi positiva. Queríamos os três pontos para estar mais perto da qualificação, mas ainda temos o jogo com o Covilhã."

Tarefa para apuramento para a final four: "A vitória só não chega, temos que conseguir uma vantagem superior a dois golos [contra o Covilhã], mas vamos obviamente fazer tudo para estar na final-four. Esse é o nosso objetivo."

Confortável no corredor central: "O importante é fazer o melhor possível. Dou o meu melhor sempre que sou chamado. Senti-me bem, feliz."