Pizzi e a estrondosa ovação a Samaris na Luz: "O futebol é isto... És o maior"

Médio regressou no sábado ao Estádio da Luz e não conteve as lágrimas.

Samaris regressou no sábado à Luz e viveu uma tarde especial. Ainda antes do início da partida foi cumprimentado pelos adversários, muitos ex-colegas. Aos 66 minutos, foi substituído e recebeu uma estrondosa ovação dos adeptos do Benfica. Perante o cenário, não conseguiu conter as lágrimas. O médio jogou no Benfica de 2014/15 a 2020/21.

Nas redes sociais, foram muitas as reações, entre elas a de Pizzi, que jogou com o grego nas "águias" e agora representa o Al Wahda.

"O futebol é isto e tu mereces tanto estes aplausos... És o maior, Samaris", escreveu o antigo jogador encarnado.