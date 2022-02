Pizzi de saída do Benfica: "Estava longe de pensar que este dia chegaria"

O emblema turco também já apresentou o jogador como reforço, ao lado de Trezeguet, avançado egípcio cedido pelo Aston Villa.

Pizzi foi esta terça-feira confirmado como reforço do Basaksehir, atual quinto classificado do campeonato da Turquia.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Basaksehir, da Turquia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Pizzi. O contrato de cedência formalizado com o emblema turco é válido até ao final da época 2021/22", informou o clube da Luz.

Horas depois do comunicado e de ser apresentado no emblema turco - que também já apresentou Trezeguet, avançado egípcio cedido pelo Aston Villa -, Pizzi recorreu às redes sociais para falar da saída do Benfica. "Início a partir de hoje um novo projeto profissional, no Basaksehir, onde espero ser feliz nos próximos meses. Estava longe de pensar que este dia chegaria tão repentinamente mas a vida de um futebolista é estar preparado para tudo e aceitar as mudanças", refere.

"Sempre defendi o Sport Lisboa e Benfica e tenho muito orgulho em ter sido capitão desta enorme instituição. Continuarei a apoiar sempre porque após tantos anos, títulos, jogos, golos e momentos memoráveis para mim e para a minha família, o Benfica é e sempre será a minha casa. Tenho a certeza que a equipa técnica, os meus colegas e as pessoas que estão diariamente no Seixal tudo farão para que as alegrias regressem o mais rápido possível. Estou sempre convosco mesmo estando longe. Um abraço a todos", conclui.