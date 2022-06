Pizzi apresenta-se no Benfica, mas é apontado ao Olympiacos

Pizzi esteve emprestado na segunda metade de 2021/22 aos turcos do Basaksehir, onde fez dez jogos e um golo.

Tal como já referido, Pizzi faz parte do lote de jogadores que este sábado farão exames médicos no Benfica mas que não farão parte dos planos de Roger Schmidt na próxima temporada.

O internacional português, por ter ainda contrato com as águias válido até 2023, terá de se apresentar, mesmo numa altura em que uma porta se poderá estar a abrir para si: o Olympiacos.

De acordo com notícias na Imprensa grega ontem, o clube onde o português Pedro Martins é o treinador estará interessado no médio de 32 anos.

O JOGO apurou que a possibilidade de Pizzi rumar está na mesa, podendo haver desenvolvimentos nos próximos dias. O avanço do clube do Pireu para Pizzi poderá, no entanto, depender de uma eventual saída do guineense Mady Camara.

Recorde-se que o português esteve emprestado na segunda metade de 2021/22 aos turcos do Basaksehir, onde fez dez jogos e um golo.

Leia também Internacional Antigo internacional brasileiro revela que é bissexual Antigo médio defensivo representou a seleção brasileira em duas ocasiões em 2008