Pizzi afastado após desentendimento com Jorge Jesus

O camisola 21 terá treinado à parte e sozinho nesta segunda-feira, restando saber agora se voltará agora a ser reintegrado ou se permanecerá afastado.

De acordo com notícia avançada pela CMTV na noite desta segunda-feira, um desentendimento entre Pizzi e Jorge Jesus valeu o afastamento do capitão dos encarnados do grupo de trabalho, informação confirmada por O JOGO ao final da noite.

Ao que foi possível apurar, terá sido o próprio treinador a tomar a iniciativa de afastar Pizzi do grupo de trabalho. Nas próximas horas, e antes do treino desta manhã, a questão vai ser analisada internamente de forma a ser avaliada, com a estrutura a procurar uma solução capaz de ultrapassar a situação em vésperas de mais uma visita ao Dragão.

O camisola 21 terá treinado à parte e sozinho nesta segunda-feira, restando saber agora se voltará agora a ser reintegrado ou se permanecerá afastado.