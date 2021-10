António Pires de Andrade reage às declarações do mandatário da campanha de Benitez.

Depois de João Leite, mandatário da candidatura de Francisco Benitez, ter afirmando que iria ser apresentado um protesto, alegando que não foi permitido aos delegados exercerem os seus diretos em algumas Casas do Benfica, Pires de Andrade, presidente da Mesa da Assembleia Geral, reagiu.

"Os delegados que estavam junto às urnas queriam retirar nota do número de sócio que votava e do numero de votos a que tinha direito. Retirar o número de sócio que votava é elemento que consideramos secreto. O sócio pode não querer que o seu número seja obtido no processo eleitoral. O Regulamento Eleitoral não me parece que permita essa situação", afirmou.