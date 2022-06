Treinador adjunto trabalhava com a equipa principal desde 2009/10.

Adjunto do plantel principal desde 2009/10, com Jorge Jesus, Minervino Pietra foi dispensado da equipa técnica de Roger Schmidt e irá assumir novas funções.

A antiga glória do Benfica teve uma reunião com as mais altas esferas do futebol e foi informado que não entra nos planos para o staff do treinador alemão, segundo confirmou O JOGO, aguardando agora pela designação das novas funções.