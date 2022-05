Petar Musa reforça ataque do Benfica com plano de valorização

SAD acredita que a repetição do rendimento que o avançado teve no Boavista pode levar a uma chamada à Croácia e à consequente subida de cotação.

A preparar-se para implementar uma revolução no plantel, e que visará também o ataque, onde estão previstas várias saídas, o Benfica já garantiu, como O JOGO revelou, a chegada de Petar Musa, que alinhou esta época no Boavista, para a próxima temporada.

Com 12 golos em 35 jogos, o ponta de lança de 24 anos despertou o interesse do Benfica, atento aos seus golos e às qualidades evidenciadas ao serviço das panteras. Além disso, segundo apurou o nosso jornal, os responsáveis encarnados, confiantes que Musa poderá repetir e até aumentar a produção na Luz, acreditam que este, além da rentabilização desportiva às ordens de Roger Schmidt, poderá valorizar-se no futuro nomeadamente com uma chamada para representar pela primeira vez o seu país, a Croácia.