Perrone na mira para o lugar de Enzo Fernández no Benfica

Médio do Vélez junta-se a Carlos Alcaraz na lista de alvos dos encarnados

Com a situação de Enzo Fernández a caminhar para uma transferência milionária, tal a cobiça gerada em torno do médio campeão do mundo, o Benfica procura já alternativas imediatas e Máximo Perrone, jogador de 19 anos do Vélez Sarsfield, foi apontado esta quarta-feira pelo jornal Olé como uma das possibilidades equacionadas pelos responsáveis benfiquistas.

Com características muito semelhantes às de Enzo Fernández, Perrone é visto como uma das promessas do futebol argentino, podendo atuar como médio mais recuado ou como box-to-box. O jovem que apontou três golos e realizou duas assistências em 33 jogos durante este ano tem contrato válido até dezembro de 2023 e uma cláusula de rescisão de dez milhões de dólares (valor semelhante em euros), ao alcance dos cofres encarnados.

Além de Perrone, e como O JOGO noticiou na edição desta quarta-feira, em cima da mesa benfiquista está também Carlos Alcaraz, médio de 20 anos do Racing, cujo passe está avaliado em 18 milhões de euros e a cláusula de rescisão definida em 25 milhões. Alcaraz, por seu lado, é um jogador menos defensivo e com mais presença em terrenos perto da área contrária. Este ano, em 42 jogos marcou nove golos e fez um passe letal.