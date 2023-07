Pérola do Real Madrid apontada ao Benfica

Avançado Álvaro Rodríguez, de 18 anos, fez esta época oito jogos na equipa principal

Álvaro Rodríguez, avançado hispano-uruguaio de 18 anos que pertence aos quadros do Real Madrid, foi apontado como estando na lista do Benfica pelo jornalista Sacha Tavolieri, que aborda online informações do mercado de transferências.

Rodríguez começou a formação no Girona antes de dar o salto para o Real Madrid. Na última temporada foi utilizado em oito jogos por Carlos Ancelotti, marcou um golo e fez uma assistência.

O jovem atacante tem contrato com os merengues até 2027. Recorde-se que o Real Madrid, quando não tem espaço para jovens talentosos no plantel, opta por empréstimos e em alguns casos por vendas com opções de recompra.