"Permanência de Weigl no Monchengladbach? Não é preciso convencê-lo..."

Diretor desportivo do clube elogiou o médio emprestado pelas águias e garantiu que a sua vontade passa por ficar na Alemanha.

Roland Virkus, diretor desportivo do Borussia Monchengladbach, elogiou esta quinta-feira Julian Weigl, médio emprestado com opção de compra pelo Benfica, garantindo que a sua vontade passa por ficar no clube alemão após o final da temporada.

"O Julian encaixa-se perfeitamente no nosso grupo e com o futebol que queremos jogar. Ele identifica-se com o clube e assume a liderança, esta é a visão redutora porque simplesmente encaixa-se aqui. É o meu trabalho fazer tudo o que pudermos para garantir que podemos contratá-lo pelo Borussia depois de 30 de junho. Não é preciso convencer o Julian, ele já é 100% Borussia", frisou, em conferência de imprensa.

"Agora cabe-nos falar com o Benfica. No entanto, devemos deixar claro que não temos as rédeas da ação nas nossas mãos. Estamos a trabalhar nisso porque é uma questão pessoal muito importante para nós", acrescentou o dirigente.

Virkus prosseguiu nos elogios a Weigl, explicando os vários aspetos positivos em que reparou desde a sua chegada.

"Julian é muito importante para nós. Ele estabiliza-nos extremamente, ganha muitas bolas, inicia ataques e dá-nos segurança com bola. Ele também é uma boa influência no balneário. O Julian está a fazer uma excelente temporada e estamos muito felizes com ele. O que eu também gosto muito é que ele se identifica totalmente com o Borussia. Apesar de estar apenas por empréstimo, vive este clube", concluiu.

Contratado por 20 milhões de euros ao Dortmund em janeiro de 2020, o médio defensivo alemão foi emprestado ao M'Gladbach no início da temporada, com opção de compra de 15 milhões de euros.

Na presente temporada, o internacional germânico, de 27 anos, soma 15 partidas disputadas pelo atual oitavo classificado da Bundesliga.