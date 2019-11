Perguntaram a Lage se há algum arrependimento na Champions e esta foi a resposta

Treinador do Benfica fez a antevisão ao jogo com o Marítimo na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões.

Bruno Lage fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro com o Marítimo, da ronda 12 do campeonato, ainda com o empate (2-2) em casa do Leipzig bem fresco no memória. Ao treinador do Benfica foi perguntado se há algum arrependimento relativamente às opções tomadas na Liga dos Campeões.

"Não é questão de arrepender ou não. Podemos perguntar porque A, B ou C jogou neste ou naquele jogo, mas cada momento é diferente. Existem jogadores em melhor forma do que outros. Jogámos com o Gabriel numa posição diferente. Gabriel e o Tino não estavam aptos na primeira jornada. Na minha opinião, o melhor onze é aquele que tentamos colocar a cada momento. Quando as coisas não resultam, a nossa intenção é fazer com que resultem. Se os treinadores mais experientes têm aprendizagens ao longo dos jogos e das competições, eu, pela minha forma de trabalhar, a cada jogo que observo estou a aprender", respondeu o treinador das águias.