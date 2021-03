Perdeu a titularidade na baliza e na Alemanha voltam à carga

Vlachodimos, que ficou sem o posto nas redes para Helton Leite, volta a ser associado ao Dortmund, noticia o "Sports Bild"

Vlachodimos perdeu a titularidade na baliza do Benfica e, de acordo com os alemães do "Sport Bild", estará de novo na equação do Borússia Dortmund.

O guardião já foi veiculado ao Dortmund e Marco Rose, técnico recente no clube, quer reformular a posição, neste momento com Burku e Hitz para o lugar.

Curiosamente, outro dos jogadores no qual o clube está interessado é Peter Gulácsi, que está no RB Leipzig, segundo classificado do campeonato, e portanto possivelmente menos interessado em mudar de clube na Alemanha. O húngaro chegou a ser sondado para o Benfica durante a vigência de Bruno Lage nos encarnados.